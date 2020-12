A ex-senadora e ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede-AC), criticou o pronunciamento feito ontem por Jair Bolsonaro (sem partido), cujo tom minimizou a gravidade da pandemia do novo coronavírus.

“O ministro da Saúde terá que fazer uma escolha: continuar honrando seu diploma de médico ou ceder às chantagens do presidente Jair Bolsonaro, com suas ideias irresponsáveis, autoritárias e suicidas”, disse a ex-senadora em vídeo publicado nas redes sociais. “Ele, Jair Bolsonaro, precisa ser colocado no seu devido lugar, em isolamento político, para parar de infectar o Brasil.”

Marina ainda diz que o momento é um dos piores que a humanidade já atravessou, lembrando que há, neste momento, cerca de 3 bilhões de pessoas em isolamento social para conter a disseminação da covid-19, seguindo as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e de autoridades médicas e sanitárias de seus países.

O presidente Jair Bolsonaro precisa ser colocado no seu devido lugar, em isolamento político, pra parar de infectar o Brasil. pic.twitter.com/WAbDBeuCSM — Marina Silva (@MarinaSilva) March 25, 2020

“Na contramão de tudo isso”, continua a ex-ministra, “o presidente Jair Bolsonaro deixou todos os brasileiros e brasileiras estarrecidos quando desautorizou seu ministro da Saúde, como médico que é, que vinha orientando adequadamente o Brasil neste momento de tamanha dificuldade”, completou, fazendo referência a Luiz Henrique Mandetta.

A ex-senadora também comentou o trecho do pronunciamento em que Bolsonaro diz que, “como atleta que é”, não seria muito afetado pela covid-19, voltando a chamar a doença de “gripezinha”. “[Ele] tripudiou de todos aqueles que já perderam familiares e principalmente dos médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras que estão arriscando suas vidas para poder cuidar da nossa saúde”, criticou.

Ao final, antes de pedir que Bolsonaro pare de “infectar o Brasil”, Marina ainda afirmou que o presidente não é super-herói e deveria aprender a se comportar conforme as exigências do cargo que ocupa. “Se não tem autoridade técnica para falar de saúde, deveria fazer aquilo que qualquer líder com alguma autoridade ética estaria fazendo: tratando de diminuir o sofrimento do povo brasileiro”, declarou a ex-senadora.

Do UOL, em São Paulo