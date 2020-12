Em conversa, o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) pediu ao governador Gladson Cameli que ajude aos moradores do município de Tarauacá, para evitar maiores danos, devido a enchente que já atingiu alguns moradores do bairros da Praia e do Triângulo, além de moradores que vivem as margens dos rios na zona rural, por exemplo, na comunidade do Tauary, na BR-364.

A enchente causado pelas fortes chuvas na região deixou moradores desabrigados e as plantações ficaram inundadas.

O deputado também pediu que o chefe do executivo acreano tome providências urgentes para evitar que a cabeceira da ponte sobre o rio Tarauacá desmorone. Uma erosão comprometeu parte da estrutura da ponte.

Na manhã desta segunda-feira, 28, a enchente atingiu 10.30 metros da calha, superando a cota de transbordo do rio de nome Homólogo.

O pedido do parlamentar ao governador ocorreu durante uma agenda de ambos na prefeitura de Rio Branco.