Assessoria – A equipe do Hospital da Criança já aguardava ansiosamente para o transporte da pequena P.S.P., de apenas 3 anos de idade, que foi diagnosticada com neoplasia de tronco cerebral.

O governador Gladson Cameli, ao saber da situação da paciente que sofre com lesão na coluna, e não suportaria o transporte via terrestre até Porto Velho-RO, autorizou de imediato o transporte aéreo com o avião do governo.

A ambulância da central de leitos está responsável pela condução até o aeroporto de Rio Branco. Sob a supervisão do comandante João Plácido, o avião bimotor do governo do Estado estava a postos para a decolagem às 8h desta manhã.

A mãe da paciente vai junto acompanhando a filha para o Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Durante todo o percurso até Porto Velho, a gerente da Central de Leitos, enfermeira Keiciane Oliveira, dará o suporte necessário para a criança.

“A sensibilidade do governador ao saber do caso nos permitiu agir de forma célere para que essa paciente seja levada para o TFD da maneira mais segura e menos dolorosa possível”, destaca a gerente da Central de Leitos.

O trabalho conjunto do governo do Estado e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que por meio do Hospital da Criança e da Central de Regulação de leitos viabilizou essa logística, irá contribuir diretamente para o melhor tratamento da paciente. A decisão mais uma vez demostra o compromisso e a missão da gestão que é a de salvar vidas.