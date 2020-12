Em 2020 muitas famosas revelaram que são adeptas do vibrador. Em entrevistas, lives, rede social, elas assumiram que usam e não vêem problema nenhum nisso. O que importa é o prazer e a satisfação sexual da mulher, sem depender de um homem para isso.

Veja!

Angélica: Em uma conversa no canal de YouTube de Sabrina Sato, a apresentadora revelou que usa vibrador: “Claro. A maturidade traz segurança. Me sinto melhor hoje emocionalmente, espiritualmente e sexualmente. E a mulher se conhecer passa pelo vibrador, passa por falar disso. É você se tocar, se sentir”, disse ela.

Jojo Todynho: A funkeira que ficou confinada no reality show ‘A Fazenda 12‘, da Record TV, pediu para que a produção do programa lhe desse um vibrador.

Fernanda Paes Leme: Em uma live, a atriz contou que o uso do vibrador tem ajudado a enfrentar a solidão na pandemia. Além disso, lembrou que, no passado, já quebrou um acessório erótico de tanto usar.

Preta Gil: Ao participar do quadro “Cada Um No Seu Banheiro” no canal de Sabrina Sato no YouTube, falou que prefere vibrador do que homem.

Marcela McGowan: A ex-participante do Big Brother Brasil 20, usou as redes sociais para comentar sobre uma situação inesperada, envolvendo sua mala de brinquedos eróticos. Segundo ela, um de seus vibradores ligou sozinho no meio de uma viagem para o Rio, quando estava acompanhada de um motorista particular.

Bruna Marquezine: Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz falou sobre diversos assuntos, entre eles sobre sexo. Solteira desde o fim de seu namoro com Neymar, em 2018, Marquezine reforçou o uso do vribrador: “Sexo é a maior troca de energia entre seres humanos. Não transo só pelo prazer. Se for por isso, tem outras maneiras de se satisfazer sozinha. Não consigo banalizar. Escuto muito isso: ‘Ser solteiro está foda!’. Eu falo: ‘Gente, estamos em 2020, ninguém tem um vibrador?’”.