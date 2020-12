O Prefeito diplomado Zequinha Lima realizou o ato de transição da Secretaria Municipal de Saúde, com apresentação do novo Secretário Municipal da pasta, o médico clínico especialista em medicina da família e psiquiatria Agnaldo de Souza Lima.

Ao final da reunião, Zequinha Lima convidou Valéria Lima para compor o quadro da saúde como Secretária Adjunta da pasta. Valéria possui vasta experiência na saúde, já tendo ocupado funções como gerente de atenção básica, coordenadora do Nasf, dentre outras. O ato aconteceu durante um café da manhã, oferecido pelos servidores da pasta, em boas-vindas ao novo secretário. Participaram ainda da atividade o Secretário Municipal de Administração João Pereira, o Secretário de Articulação Política e Relações Institucional José Maria Freitas e o vereador eleito Gilmar Giles.

“Estamos nos juntando a equipe pra somar e oferecer um serviço de saúde digno aos nossos irmãos cruzeirenses, sou filho de agricultores e sempre digo que ninguém chega a nenhum lugar sozinho, sempre atendi aos meus pacientes como gostaria que meus pais fossem atendidos, e é assim que vamos procurar atender a todos que buscarem uma unidade municipal de saúde. Aceitei o desafio porque sei que estou preparado, e agradeço a confiança depositada em mim pelo Prefeito Zequinha Lima. Faremos uma saúde forte e presente para todos”, enfatizou o novo secretário.

O prefeito diplomado Zequinha Lima aproveitou o momento para agradecer todos os servidores da saúde, lembrando dos momentos vivenciados ao longo do ano, que atuaram na linha de frente no combate ao Covid-19, e reafirmou seu compromisso de oferecer melhores condições de trabalho e valorização dos servidores, na busca de ofertar um serviço de saúde pública de qualidade para a população cruzeirense.

“Sei que a sensação do Agnaldo é de felicidade por ter a oportunidade de ofertar o melhor serviço para seus conterrâneos. O município ganha muito, não apenas com um médico especialista em saúde da família e psiquiatra, como também com a esposa dele que é médica especialista em urgência e emergência e deve prestar aqui seus serviços. O município só ganha com isso. Esse processo de transição vai ocorrer da forma mais tranquila e transparente”, reiterou o prefeito diplomado.

Conheça a Biografia do Secretário Municipal Dr. Agnaldo de Souza

Agnaldo Lima é casado, natural de Cruzeiro do Sul/AC, médico clínico, especialista em medicina da família e psiquiatria, com CRM/GO 25608. Possui carreira desenvolvida na área de medicina, vivência na prescrição de tratamentos clínicos, ambulatoriais e hospitalares e participação ativa na avaliação da qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Agnaldo é graduado em medicina pela Universidade Maria Auxiliadora e revalidado pela Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT. É pós-graduado em psiquiatria pela faculdade Cenbrap, em Goiânia/GO. Possui especialização em medicina da família, pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Atualmente exercia a função de médico no Programa Mais Médicos, e ainda na Atenção Básica de Saúde, no Hospital das Clinicas de Jataí/em Goiás. Atuou como médico plantonista emergencista na Clínica Médica Florence – Jataí/GO, e com atendimento em psiquiatria na casa de saúde São José – Goiatuba/GO.