Em apoio ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem (Deracre), enviou na manhã deste domingo, 27, materiais necessários para recuperação provisória da BR-364.

O trecho entre os municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul desmoronou durante o período de chuvas ocorrido nas últimas 24hs, necessitando de ações emergenciais para evitar possíveis acidentes e ainda garantir a passagem de veículos e pedestres.

Segundo o diretor presidente do Deracre, Petrônio Antunes, por se tratar de uma rodovia federal, a manutenção na via será realizada pelo Dnit, contudo o governo disponibilizou apoio com o envio de tubos e brita para ajudar no reparo provisório, até que haja condições de tempo para a execução de uma ação mais efetiva.

“Logo que ficamos cientes do rompimento, entramos em contato com o Dnit, disponibilizamos o apoio e nos solicitaram esse material que já foi enviado no final da manhã deste domingo (ao local do rompimento). O superintendente do Dnit já foi pra lá e também enviamos um responsável para ajudar no que for preciso. A previsão é de que se estabeleça o tráfego em 72 horas, devido à logística do envio de material, mas estaremos dando apoio para que se estabeleça o mais rápido possível”, explicou Antunes.