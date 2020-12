O Galvez enfrenta o América-RN neste domingo (27), pelo confronto de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O duelo decisivo começa a partir das 16h (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal (RN). No primeiro jogo em Rio Branco (AC), as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1.

O Imperador fechou a preparação na tarde desse sábado (26), com trabalho tático, de posicionamento e bolas paradas no Centro de Treinamento do ABC-RN, em Natal.

O atacante Dodô, que sentiu dores estomacais e não participou da atividade, está recuperado e confirmado no time do técnico Paulo Roberto de Oliveira. Com seis desfalques e 17 relacionados, o treinador deve escalar o Imperador com quatro mudanças em relação ao time que empatou com o Alvirrubro em casa.

Na defesa, Jadson entra na vaga de Jô, que está suspenso. No meio, Renato e Mamude ocupam lugares de Neto e Bebeto, que estão com Covid-19. No ataque, Digão herda posição de Felipinho, que está com dengue. A escalação provável tem: Miller, Giovani, Jadson, Weverton, Nickson, Renato, Mamude, Dodô, Digão, Adriano e Daniego.

Para avançar às quartas de final, o Imperador precisa vencer o América-RN no tempo regulamentar. Em caso de empate, independentemente do placar, à decisão da vaga será dos pênaltis.

Por Globo Esporte Acre