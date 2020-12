Os clubes do futebol acreano que estão com atividades esportivas inativas nas últimas temporadas podem retornar em 2021 com a disputa do Campeonato Acreano da 2ª Divisão. O regulamento da elite do estadual, que começa no dia 7 de março, foi fechado com a participação de nove equipes.

De acordo com o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino Lopes, caso haja a inscrição de três times, pelo menos, a divisão de acesso do futebol profissional será promovida em 2021. Caso contrário, os clubes precisarão aguardar a temporada de 2022.

– Hoje não existe nenhuma possibilidade deles participarem do estadual, que já está fechado. Se eles voltarem terão que se preparar para o ano de 2022, a não ser que esse ano de 2021 nós tenhamos, pelo menos, três clubes que possam fazer uma segunda divisão – explica. Em 2021, não haverá clube rebaixado. Amax está fora do futebol profissional desde 2016, enquanto Adesg e Alto Acre não disputam o estadual desde 2018. Já o Independência desistiu o Campeonato Acreano nesta temporada. Por Globo Esporte Acre