Fábio Alencar de Souza, de 23 anos, foi preso no sábado (26) quando tentava fugir pela rodovia levando uma das vítimas como refém. Os comparsas conseguiram fugir pela mata.

Durante a ação, uma caminhonete parou e tentou voltar de ré ao avistar os policiais. A equipe da PM-AC deu voz de parada, mas o grupo abriu as portas e correu em direção ao matagal deixando apenas o motorista, que era dono do carro e refém.

A polícia fez buscas, mas conseguiu prender apenas Fábio de Souza, que estava com uma mochila com alguns pertences da família. Dentro do carro ainda foi achada uma espingarda calibre 20 e algumas munições nos bolsos de Souza.