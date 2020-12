O América-RN está classificado para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e está a dois jogos do acesso à Série C. Jogando na Arena das Dunas, em Natal, o time rubro goleou o Galvez por 5 a 1 e garantiu a vaga – no jogo de ida, houve empate por 1 a 1. Elias, Tartá, Edimar, Dico e Wallace Pernambucano marcaram os gols da vitória. Daniego descontou para a equipe acreana.

Adversário indefinido

O América-RN vai aguardar o sorteio da CBF nesta segunda-feira para conhecer o adversário nas quartas de final. Inicialmente, foi divulgado que o Alvirrubro encararia o Mirassol, mas o regulamento da competição aponta que deve haver sorteio porque o time de Natal terminou empatado com a Aparecidense em três critérios. O número de gols marcados não é considerado, segundo o documento. O que pode acontecer? Se no sorteio o América ficar com a terceira posição, vai encarar o Floresta e, com isso, a Aparecidense passará a enfrentar o Mirassol.

Primeiro tempo

O Galvez assustou logo no primeiro ataque, com Digão parando no goleiro Ewerton, que voltou ao América após se recuperar da Covid-19. Adriano Narciso, camisa 10 do time acreano, comandava as principais jogadas e foi dele o cruzamento para Mamude e Daniego perdem a melhor chance da partida, na pequena área. Os donos da casa levaram perigo em jogada que Elias não conseguiu completar a batida cruzada de Romarinho e em cobrança de falta de Wallace Pernambucano. O gol rubro viria aos 45 minutos, em cobrança de pênalti de Elias.

Segundo tempo

A vantagem americana, porém, ruiu com menos de um minuto do segundo tempo, quando Daniego deixou tudo igual. Passado o susto, o Alvirrubro conseguiu o segundo com Tartá, após Renato salvar em cima da linha. Em novo escanteio cobrado por Romarinho, Edimar fez o dele e ampliou. Com a vitória encaminhada, deu tempo para Dico fazer o quarto e, nos acréscimos, o artilheiro Wallace Pernambucano fechou a goleada.

Quartas de final

Veja os confrontos das quartas de final da Série D:

Altos x Marcílio Dias

Novorizontino x Fast

Aparecidense x Floresta *

América-RN x Mirassol *

Por Globo Esporte Acre