Dafiny alega que no mês de dezembro, todas as garotas que trabalham nas madrugadas fazendo programa, estão reclamando da falta de clientes e que se continuar assim terão que ir embora da cidade e os homens poderão ficar sem os serviços.

Uma situação inédita na história do jornalismo aconteceu na noite desta sexta-feira 25, um travesti entrou em contato com o Jornal Juruá Informativa para pedir que nós convidasse os homens pra visitar o mirante do cais nas noites iluminadas de Cruzeiro do Sul.

”É um absurdo, em outubro nos estávamos sendo muito requisitadas mais de novembro pra cá, tá horrível, ninguém procura mais a gente, temos várias despesas como aluguel, alimentação entre outras coisas, pedimos que por favor voltem!!. Garantimos uma noite inesquecível para todos que nos requisitarem” Disse Dafiny

Fonte: Site Juruá Informativa