A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) foi criada no início da gestão do governador Gladson Cameli, em 2019, a partir da fusão da antiga Sect com a Secretaria da de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis (Sedens). Nessa pasta governamental, a Divisão de Patrimônio teve importantes avanços no ano de 2020.

O setor é responsável pela recepção, registro, controle, distribuição e movimentação de bens patrimoniais da Seict, fazendo o cotejamento para que não haja inconsistência nem divergências futuras. Para isso, realizam inventários de forma frequente, registros fotográficos e visitas técnicas, dentre outras atribuições. Devido ao trabalho dedicado da equipe, vários bens patrimoniais pertencentes à instituição foram encontrados, recuperados e novamente incorporados ao tombamento da secretaria.

“Nós tivemos muitos desafios em 2020, com muitas dificuldades, devido ao fato dos bens não terem localizações exatas. Por isso, tivemos que fazer minuciosas investigações para localizá-los. Acredito que conseguimos recuperar 50% dos bens considerados ‘perdidos’, e vários bens inservíveis foram postos em leilão público”, disse Medeiros, acrescentando: “Temos muito zelo pelo patrimônio público, e pretendemos em 2021 conseguir novas metas e realizações”, disse o chefe da Divisão, José Ricardo Leite de Medeiros

Esse mês, uma dessas ações ganhou destaque na mídia acreana, pela recuperação de um veículo oficial da marca Volkswagem, modelo Gol, que era usado indevidamente por um ex-servidor da antiga Sedens, em proveito próprio. De acordo com a investigação do Ministério Público, com a colaboração da Divisão de Patrimônio da Seict, o veículo desaparecido foi encontrado pela polícia em um galpão. Um depoimento confirmou que ele tirou as rodas do carro institucional e colocou em seu carro particular.

Outras ações importantes da Divisão de Patrimônio da Seict em 2020:

– Recuperação de carro da marca Mitsubishi L200

– Cerca de 500 itens selecionados, com valor estimado em R$ 1,7 milhão após inventário de bens que estavam em um depósito no bairro Bosque. Eles estão inservíveis e foram relacionados para realização de Leilão Público, aguardando apenas autorização da Seplag para execução do certame.

– Sete veículos inservíveis foram encaminhados para leilão, totalizando R$ 450 mil.

– Realizou-se inventário nos Complexos Industriais da Seict localizados nos municípios do interior do Acre (Cruzeiro do Sul e Tarauacá), tendo o objetivo de cotejar os bens relacionados no tombamento desta secretaria. Constatou-se o sumiço de vários bens anteriores ao ano de 2019, provocando a necessidade de Sindicância Interna para apuração dos fatos.