A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, realizou na Praça Hilda Saraiva a entrega de cestas básicas para as famílias mais vulneráveis que foram afetadas pela pandemia do Covid-19.

A Secretária de Assistência Social Márcia Queiroz, agradeceu toda a equipe, ao prefeito Jailson Amorim e a primeira Dama Samia que estão juntos nessa ação e afirmou que é um momento de alegria que esta acontecendo em nosso município. Então são famílias que foram afetadas o seu poder aquisitivo por conta da pandemia e por conta disso encontra em situação vulneráveis. Quero desejar um feliz natal para todas as famílias.

Francisco Franesir um dos contemplados com o sacolão agradeceu e parabenizou ao Prefeito por essa linda ação em ajudar as famílias do nosso município, ele é bom e tem sido um ótimo Prefeito. Rodrigues Alves agora voltou a sorrir.

O Prefeito Jailson Amorim muito alegre ressaltou estamos aqui na Praça Hilda Saraiva entregando para as famílias de baixa renda e que recebem um bolsa família valor mais pequeno. “Estamos entregando uma cesta básica para que elas possam ter a sua ceia de Natal. Queremos neste momento contemplar quase 500 famílias que não tem nenhuma renda, nós fizemos um cadastro para essas famílias fossem beneficiadas com esse sacolão para ajudar em sua ceia, quero aqui desejar um próspero ano Novo”, finalizou o gestor.