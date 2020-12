Com recursos conveniados pelo Ministério do Esporte destinados pela Deputada Federal Jéssica Sales, os recursos de R$1.462.500 (um milhão quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) foram executados pela Prefeitura na modernização do local, resultado de emenda extra orçamentária.

Além do Prefeito Zezinho Barbary, a solenidade contou com a presença do Prefeito eleito César Andrade, vice Guarsonio Melo, e vereadores eleitos. O novo espaço conta com arquibancada, quiosque que foi entregue, iluminação e arquibancada.

No seu discurso o Prefeito César Andrade fez o anuncio de 400 mil reais que já conseguiu alocar em Brasília durante viagem em novembro deste ano, para modernizar o estádio.

O local que já sediou grandes jogos envolvendo os favoritos do município conta com arquibancada, iluminação profissional, vestiário e quiosques para comercialização de lanches. Neste Sábado, dois jogos foram sediados no novo espaço. No primeiro jogo, Seleção do I Distrito versus Seleção Zona Rural, que venceu por 2 à 0. Já no segundo jogo, foi seleção de master do I distrito versus seleção de master do II distrito, sendo a equipe do I distrito vencedora.