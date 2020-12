Qual jovem não sonhou em estudar em uma escola onde ele aprende a fazer o que gosta? Pois é exatamente isso o que vai acontecer a partir do ano que vem, com a implantação pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), das escolas vocacionadas.

Os cinco eixos que serão implementados já foram aprovados pelo Conselho Estadual de Educação (CEE). São eles: técnico-agrícola, técnico em informática, formação de esportistas, vocacional de artes (dança, música, teatro) e o quinto eixo será voltado para a escola bilíngue, com ênfase em inglês, espanhol e libras.

Também será implementada pela SEE, na escola Jovem Boa União, na Baixada da Sobral, uma escola voltada para cursos técnicos profissionalizantes, como técnico em administração e técnico em contabilidade e outra escola em Cruzeiro do Sul voltada à formação de técnico em eletroeletrônica.

Dessa forma, a SEE garante formação profissional aos jovens do estado dentro dos parâmetros curriculares aprovados e adotados para o novo ensino médio, em que o aluno, da formação geral em todas as disciplinas, terá também a oportunidade de ter uma profissão já nesta etapa de ensino.

“Com as escolas vocacionadas sendo uma realidade em nosso estado, poderemos proporcionar, além de uma educação de qualidade, também um ensino profissionalizante para que os nossos jovens possam sair do ensino médio já com uma profissão e preparados para entrar no mercado de trabalho”, afirmou o secretário Mauro Sérgio Cruz (SEE).