O prefeito Jailso Amorim participou da confraternização com os garis que foi organizada pela Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, juntamente com as Secretarias de obras e meio ambiente. Que contou com a presença dos garis que foram homenageados com um delicioso café da manhã e entrega de sacolão para a classe dos provisórios.

O Secretário de obras Roni, agradeceu ao Prefeito pela oportunidade que foi confiado a Ele e parabenizou todos os garis, desejando um feliz natal.

A Secretária de Meio Ambiente Joice Matos, juntamente com o Engenheiro Renan, também agradeceram ao Prefeito e fez homenagem aos garis que fazem a diferença em seu trabalho deixando a nossa Cidade mais bonita e desejou a todos boas festas.

O Gari Epaminondas feliz com o seu trabalho agradeceu ao Prefeito pela confiança em sua pessoa e pela equipe de garis que trabalha com ele, que são todos batalhadores e desejou feliz natal pra todos.