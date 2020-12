Dois adolescentes foram apreendidos e um homem preso suspeitos de participação na morte de duas pessoas no último dia 14 de novembro, na Rua Boulevard Cafezal, em Sena Madureira.

As apreensões e prisão ocorreram em ação conjunta entre as polícias Militar e Civil em cumprimento a dois mandados de internação e um de prisão na última quarta-feira (23), no bairro Ana Vieira, na mesma cidade.

O trio é suspeito de matar Maycon Barbosa de Souza, 38 anos, e o adolescente Vitor Manoel da Silva, 17 anos. Segundo a polícia, no dia do crime, Souza morreu no local após levar um tiro na cabeça. O corpo dele foi achado próximo a uma bicicleta na rua onde morava.

Já o adolescente ainda foi socorrido, mas morreu enquanto era transferido do hospital de Sena Madureira para Rio Branco. Ele tinha pelo menos sete perfurações de duas armas de fogo diferentes.

Ainda segundo a polícia, a vítima ainda teria informado que foram três pessoas que se aproximaram deles e efetuaram vários disparos, mas, ele não conseguiu reconhecer os autores.

No local do crime, a polícia ainda encontrou um cartucho calibre 16 intacto que foi entregue à perícia.

Emboscada

O delegado responsável pelo caso, Marcos Frank, informou que pelo que foi apurado nas investigações, o trio suspeito do crime faz parte de uma organização criminosa e foi até um bairro que é dominado por uma facção rival para cometer homicídios.

A intenção, segundo o que foi levantando, era atirar contra as primeiras pessoas que passassem por eles. O trio teria ficado escondido em uma área de mata no bairro a espera das vítimas e Souza e o adolescente Vitor foram os primeiros a passar.

“Eles disseram que ficaram esperando por cerca de 30 minutos, quando duas pessoas de bicicleta vinham passando e eles atiraram. Com relação às vítimas não há indício nenhum que elas tenham alguma participação com facção criminosa. E os suspeitos afirmaram que ficaram esperando os primeiros que passassem pelo local”, disse o delegado.

Por Iryá Rodrigues, G1 Acre