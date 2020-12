Assessoria – Movidos pela solidariedade, um grupo de policiais penais e assistentes sociais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) realizou, na tarde desta quarta-feira, 23, doação de brinquedos para crianças do bairro Montanhês. A ação faz parte da campanha Faça uma Criança Feliz.

A chefe da Divisão de Assistência Social e Atenção a Família do Iapen, Cláudia Costa, explicou que a entrega dos presentes é simbólica, pois os servidores deixam o empirismo de lado e vão a campo. “Vemos o quanto a realidade vivenciada pelos familiares dos apenados é dura. Ao ver o sorriso das crianças contempladas pela ação solidária, nos deu a esperança que precisávamos para avançar mais um ano com o projeto de ressocialização desenvolvido pelo Iapen”, disse.

Cláudia Costa destacou ainda que, ao ver as viaturas chegarem, uma criança perguntou “vocês vão prender alguém?”. “Uma das coisas que o Iapen quer desmitificar é a visão que se tem do vigiar e punir que paira em torno do sistema carcerário. Somos agentes de ressocialização também, e esta função não é menos importante que a outra”, frisou.

“É uma ação importante, gratificante, prazerosa que nos aproxima mais da sociedade, daqueles que utilizam o serviço público, demonstrando que o Iapen como órgão executor da Lei Penal não é apenas o braço punitivo, mas também age como uma mão amiga próximo das famílias e das crianças”, destacou o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha.

Ele ressaltou que a ação representa o Iapen e inspira os servidores e as crianças alcançadas, pois este também é o papel das instituições públicas. “Precisamos estar mais próximos da sociedade como fiéis cumpridores das leis vigentes no nosso país e no nosso estado”, finalizou.