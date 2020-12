O deputado e médico infectologista Jenilson Leite realizou a entrega de lembranças natalinas aos trabalhadores de saúde que atuam no Pronto Socorro, no Hospital das clínicas, nas Upas, no Hospital da criança, no INTO e no HOSMAC.

A lembrança é uma forma de agradecer aos trabalhadores pelos relevantes serviços prestado ao povo acreano e a forma heroica como eles tem enfrentado a batalha da covid-19 para salvar vidas. ” Sempre tenho colocado o nosso mandato à disposição dos trabalhadores da saúde, pois sei quão importante eles são para a sociedade. Em especial, neste ano. Essas lembranças representam nossa gratidão por tudo que eles vem fazendo”, disse Jenilson.

Dona Graça, servidora do Pronto Socorro, fez um depoimento emocionante a respeito do médico e atual deputado. Ela acompanha o colega de PS antes mesmo dele ser legislador. Segundo ela, Jenilson é uma pessoa muito humana e de ótimo relacionamento com toda equipe de saúde. “Doutor Jenilson é uma pessoa muito humana e de um relacionamento muito bom com todo os funcionários. Desde o início da carreia dele no Pronto Socorro, sempre foi atencioso e dedicado. Quando ele passou a ser o nosso representante na Assembleia, melhorou ainda mais. Somos muito grato a ele por sua presença e por lembrar da gente. Ficamos agradecidos”, conta a colega de trabalho.

Luiza Medeiros, da Fundação Hospilar, também enalteceu o trabalho do deputado por sua atenção com os profissionais de saúde. “Estamos recebendo a visita ilustre do Doutor Jenilson, nosso deputado. Ficamos muito felizes com a sua presença e de sua equipe, pois além de vir aqui nos dar um abraço, ainda trouxe umas lembrancinhas natalinas. Muito grato mesmo”, enfatizou.

“Fico feliz ao ver nossos servidores, sempre que posso visito eles para ouvi-los e dar um abraço, se em 2020 alguém merece o título de reconhecimento de heróis do ano, esses título é para os servidores de saúde, finalizou o deputado.