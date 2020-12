A prefeita Socorro Neri entrega na próxima quarta-feira, 30 de dezembro, o Aquiri Shopping à população rio-branquense. Orçada em R$ 23 milhões, a obra que tem três andares e foi construída ao lado do Terminal Urbano, além de mudar a paisagem do Centro da capital dos acreanos, será um marco para comercialização local, ao iniciar a comercialização ainda este ano.

“Estamos, realmente, nos últimos preparativos. Os 487 lojistas estão se instalando em seus boxes, trazendo suas mercadorias. Todo esse processo está sendo acompanhando de perto pela prefeitura, pelo Sebrae no Acre e pela empresa ‘Ponto de Referência’”, explicou Paulo Sérgio Braña, gestor municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico – Safra e, também, presidente da Comissão de Transparência do Aquiri Shopping.

Marco socioeconômico

A prefeita Socorro Neri recebeu as chaves da obra do Aquiri Shopping, no dia 7 de dezembro, e passou aos lojistas, que na mesma semana iniciaram o processo de instalação nos boxes.

O espaço vai abrigar camelôs que antes ocupavam o Calçadão da Benjamin Constant, nas imediações do Colégio Acreano. Os camelôs receberam capacitação, formalizam seus negócios e a partir do próximo dia 30, quarta-feira, passam a comercializar no Shopping Aquiri.