O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), órgão da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre, ganhou mais um reforço na frota. Nesta quarta feira, 23, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça, anunciou a doação de uma avião para o Acre.

O termo de incorporação foi assinado pelo representante federal Luiz Roberto Berggiora e pelo secretário de Segurança do Estado, Paulo Cézar Rocha dos Santos. A aeronave é um Bonanza modelo A-36, com capacidade para transportar seis pessoas, incluindo a tripulação.

O avião foi apreendido com drogas e estava incorporado à frota do gabinete militar do governo do Mato Grosso do Sul. O coordenador do Ciopaer, Naicke Trindade, disse que no início de janeiro uma tripulação do estado vai a Campo Grande buscar o mais novo membro da frota pública do Acre, que passa a contar com três aeronaves em operação.

De acordo com o secretário Paulo Cézar, o Bonanza será utilizado no reforço do combate ao narcotráfico na região de fronteira, além de ficar disponível também para apoio a outras ações do governo.