Um misto de agradecimento, reconhecimento, foi assim que os mais diversos servidores do município de Rio Branco, dos mais humildes aos chefes de setores receberam em seus locais de trabalho a prefeita Socorro Neri que agradeceu um a um o empenho, a responsabilidade e o zelo no trato com as pessoas durante a sua gestão.

Ela enalteceu cada setor que foi importante para que os serviços prestados pela prefeitura fossem de qualidade no atendimento a população. Durante a visita, a prefeita presenteou cada um deles com um panetone, uma pequena lembrança que sem dúvida ficara marcada na lembrança de cada servidor que fez parte dessa gestão.

A emoção tomou conta dos colaboradores mais recentes até os servidores mais antigos. Todos foram unânimes em afirmar que a prefeita fez muito para o município de Rio Branco e em apenas dois anos.

A capital ganhou destaque em vários setores em nível nacional, como o fato da prefeitura da capital ter sido a primeira do Brasil a ter todos os seus professores da rede municipal de ensino com contratos efetivos, um dos marcos de sua gestão. Alem disso, foi a segunda cidade do país que teve o melhor índice de saúde fiscal, melhor IDEB, entre outros.