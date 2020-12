Com direito a músicas ao vivo, dança e apresentações teatrais, a Organização Central de Atendimentos (OCA) comemora nesta terça-feira, 22, seus 10 anos de funcionamento.

A comemoração contou com a presença do governador do Estado, Gladson Cameli, do secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, da banda de música da Polícia Militar, além dos principais convidados para a festa, que foram os servidores e colaboradores da casa.

“É com imensa alegria que vim participar desta comemoração na Central, com orgulho de poder inaugurar a terceira unidade no estado esta semana, lá em Cruzeiro do Sul, na certeza de que estamos realmente cumprindo nosso dever de servir à nossa população. A prova são os quase 16 milhões de atendimentos nesses 10 anos. Daqui uns anos já não vou estar mais aqui, mas conto com vocês para continuar o legado, oferecendo um serviço de qualidade aos cidadãos acreanos”, enfatizou o governador durante o evento.

Iniciada ainda em 2008, como uma unidade piloto, em um pequeno espaço localizado no Parque da Maternidade, os serviços já vinham acontecendo em um fluxo bem tímido de atendimentos. Com o desenvolvimento da sistemática, capacitações e replicando uma nova condição no uso e na produção dos serviços, em dezembro de 2010, a unidade ganhou sua forma física, disponibilizando quase 600 tipos de serviços, com a união de 16 entidades parceiras e funcionando em um só lugar.

“São 10 anos levando cidadania à população e garantido serviços de qualidade e eficiência. O que posso dizer, enquanto diretora da OCA, é que vamos continuar nos esforçando para cada vez dar celeridade, qualidade e comodidade à população, porque é um trabalho desenvolvido exclusivamente para os cidadãos e para mim é um orgulho fazer parte dessa equipe, fazer parte dessa história”, disse a diretora da OCA, Francisca Brito.

Mesmo em um período difícil em que o mundo foi pego de surpresa com a chegada de uma pandemia, obrigando a prática do isolamento social e por algum tempo o fechamento das atividades públicas e privadas, os serviços nas centrais de atendimento (OCA) não pararam.

Segundo dados levantados pela direção estratégica do órgão, foram mais de 175 mil atendimentos realizados durante o período de pandemia, através das redes sociais, site, telefones ou e-mail.

“Nós realizamos uma verdadeira força-tarefa para continuar levando o atendimento, mesmo com a suspensão do serviço presencial e passamos por essa fase garantindo a continuidade dos serviços. Sou servidora de carreira, trabalho na OCA desde a sua inauguração e nesses 10 anos trabalhei em todos os setores dentro do órgão. Posso garantir que evoluímos na prestação de serviço e vamos continuar mantendo esse padrão. Mesmo em um período difícil não podíamos deixar de comemorar”, enfatizou Rayana Siqueira, chefe da Divisão da OCA de Rio Branco.

O secretário estadual de Planejamento, Ricardo Brandão, agradeceu o trabalho da equipe, parabenizando a todos pelos resultados obtidos ao longo desses 10 anos. Também agradeceu ao governador pela oportunidade de poder fazer parte da equipe de Planejamento e Gestão de um espaço que lida diretamente com a prestação de serviços à população acreana.

“Quero agradecer primeiramente aos servidores por tornar a OCA de Rio Branco possível. Sem vocês, certamente não teríamos o sucesso que é a prestação do serviço público que grande parte concentra aqui. Em segundo, aos parceiros que colaboram com o desenvolvimento do nosso trabalho e, em especial, ao governador que confiou a nós esse trabalho e nos deu a oportunidade de participarmos dessa história. Com certeza estou feliz pelas conquistas e por esse momento representativo”, finalizou o secretário Brandão.