Jarbas Homem de Mello celebra aniversário de Claudia Raia – Reprodução/Instagram

Nesta quarta-feira, 23, Claudia Raia está em festa! Isso porque a atriz esta completando mais um ano de vida.

Para celebrar essa data, Jarbas Homem de Mello, marido da artista, decidiu usar suas redes sociais para homenageá-la, relembrando lindas fotos de momentos do casal, enquanto cantava a música Amor I Love You, de Marisa Monte.

Ele ainda aproveitou o vídeo para fazer um depoimento para a amada: “Amor da minha vida, estou aqui para te dar os parabéns, pra te desejar toda a felicidade do mundo. Que Deus, os anjos, o universo, a vida te dê tudo, tudo que você merece e deseja!”

“Eu te amo do fundo do meu coração! Um beijo! Um lindo dia, um lindo ano! Será fantástico! Te amo!”, finalizou ele no clipe.

Já na legenda, ele continuou sua declaração romântica: “Amor meu! Desejo que a sua vida seja cheia de alegrias, cercada das pessoas que você ama, que você tenha muita saúde sempre pra correr atrás dos seus sonhos! Estarei sempre aqui celebrando a sua vida, sua alegria e o nosso amor! Te amo”

Confira:

Por caras.uol