“Infelizmente, por essa ação, o homem veio a óbito. Os relatos inicias, no que tange a ação policial, são no sentido de que há presença de legítima defesa, contudo, vamos aguardar todo os trâmites pela Polícia Militar, por meio de um inquérito policial militar e um relatório circunstanciado de ocorrência, como também da perícia da Polícia Civil”, explicou o tenente da PM Fábio Diniz.

“Ele voltou para a banca, três policiais o abordaram e, nesse momento, ele foi para cima da polícia. Um dos policiais estava armado de fuzil, veio caminhando de costas, tropeçou no banco e quando caiu a vítima veio para cima com a faca. Ele estava armado e efetuou alguns disparos, ao menos um atingiu o feirante e outros dois no chão. Estamos aguardando a perícia, a cena do local do crime está preservada e aguardando o trabalho”, explicou o delegado.

Por Aline Nascimento, G1 Acre