O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou nesta quarta-feira, 23, no Diário Oficial do Estado (DOE) a portaria nº 315, que possibilita credenciamento de novas empresas para oferecer o serviço de pagamento de multas de trânsito e demais débitos relacionados a veículos com cartões de crédito.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) permite o parcelamento por meio do cartão de crédito, deixando cada órgão de trânsito responsável por habilitar as operadoras de cartões para oferecer o serviço, que não é obrigatório.

Segundo o presidente do Detran/AC, Luiz Fernando Duarte, a medida busca facilitar o pagamento das taxas. “Com essa possibilidade, buscamos em primeiro lugar que a lei seja cumprida, e que todos andem com sua documentação regularizada”, afirma.

Para realizar a habilitação junto à autarquia, os interessados deverão apresentar a documentação exigida na portaria. Confira o documento completo na edição do Diário Oficial do Estado.

Parcelamento

Para parcelar multas, o proprietário ou procurador deve comparecer à sede do Detran/AC, na Avenida Ceará, nº 3059, Jardim Nazle, Unidade de Veículos, na Estação Experimental, ou na Central de Serviços Públicos (OCA), na Rua Quintino Bocaiúva, nº 299, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

A atual empresa credenciada, a financeira Federal Invest, possuiu guichê de atendimento em seis locais:

– Mercantil Compre Bem, localizado no bairro Vila Acre, das 8 às 17 horas;

– Hotel João Paulo, na Avenida Ceará, das 8 às 12 horas e de 14 às 17 horas;

– Via Verde Shopping, de 12 às 20 horas.