Sobre comando do presidente Ocenir Maciel (MDB), a câmara municipal de Cruzeiro do Sul realizou a última sessão desta legislatura. Com a presença do prefeito eleito Zequinha Lima (PP) e do vice Henrique Afonso (PSD), os parlamentares votaram as pautas de interesse do município e entre elas uma reforma administrativa. Além da LOA – Lei Orçamentária Anual de mais de R$ 170 Milhões para trabalhar em 2021, o prefeito comemorou aprovação de outras pautas.

Com redução de cargos comissionados e com intenção de deixar a estrutura administrativa com margem para investimentos, o prefeito eleito Zequinha Lima ficou bastante feliz com aprovação da proposta por unanimidade na casa.

“Será uma economia de R$ 5 milhões durante nossa gestão, esse recurso pode se revertido em infraestrutura, melhoria dos serviços e até mesmo valorização dos nossos servidores. Quero agradecer aos vereadores pelo compromisso e dizer que eu e Henrique iremos nos esforçar bastante, para dar resultados positivos aos anseios de nossa população”, disse o prefeito.

Faltando oito dias para a posse, o prefeito eleito Zequinha Lima já anunciou seu corpo de secretários e vem desenvolvendo um trabalho de transição transparente com a equipe do prefeito Clodoaldo Rodrigues, que tem dado todas as condições de trabalho para a equipe coordenada pelo vice Henrique Afonso.