Mesmo com dificuldades o SINSPJAC cumpre seu planejamento chegando ao final de um ano de muita luta, com uma sede social em Rio Branco praticamente finalizada e a entrega de mais de 1000 metros de obras, atendimento de mais de 650 servidores durante a pandemia e mais de 1020 exames no pior momento da pandemia levados a todo estado do Acre.

Partimos para a concretização da instalação da nossa Cooperativa de Crédito, nosso Centro Médico, três sedes sociais nas comarcas, campo de grama sintética da comarca de Rio Branco e o parquinho das crianças, além do projeto de atendimento odontológico móvel nas cidades de Feijo, Tarauaca, Cruzeiro do Sul, Mancio Lima e Rodrigues Alves.

“Próximo ano temos também um ano de planejamento orçamentário para reposição inflacionária de salários em 2022. Muito trabalho e muita luta está em nossa agenda e contaremos com o apoio de você servidor”, garante o presidente Issac.

Isaac Ronaltti

Presidente do SINSPJAC

Rangel Araújo

Diretor Financeiro

Queffren Licurgo

Diretor Administrativo