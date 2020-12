Com a proposta, apresentada e aprovada, os gastos com cargos comissionados da gestão municipal serão reduzidos, refletindo uma economia de mais de R$5,4 milhões para os cofres públicos durante os próximos 04 anos. Anualmente a economia será de mais de R$1,3 milhão.

O Vice-Prefeito diplomado Henrique Afonso também participou da sessão na Câmara.

Mesmo com a redução de gastos, o município não terá danos na qualidade dos serviços prestados ao público.

“Estamos vivendo outros tempos, tempos difíceis com pandemia, e nós da política temos que dar nossa contrapartida como políticos. Conversei com o Henrique e com o Prefeito Clodoaldo para fazermos esses ajustes nos cargos de confiança, e que isso pudesse ser apreciado ainda na legislação atual”, explicou Zequinha.

O Prefeito diplomado, Zequinha Lima, destacou que o valor economizado com a redução dos cargos será investido na infraestrutura do Município.

“Queremos dar essa contrapartida para mostrar que o Poder Público também tem que fazer seu sacrifício, no sentido de diminuir os seus cargos e investir esses R$5 milhões na infraestrutura de Cruzeiro do Sul.”