A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através do Departamento de Cultura, nesse domingo 20, inaugurou e acendeu as luzes do Natal na Praça Hilda Saraiva, o que chamou a atenção da população que compareceu em massa para ver o acender das luzes natalinas.

O Prefeito Jailson Amorim, emocionado, afirmou que agora Rodrigues Alves voltou a sorrir e agradeceu a presença de todos os secretários, vereadores e de toda equipe envolvida com a Primeira Dama Samia na organização e ornamentação da praça.

O vice-prefeito eleito, Pastor Nilson Magalhães, juntamente com o Padre Clesildo, agradeceram e parabenizaram o Prefeito pela belíssima festa e falaram da importância Natal para as nossas vidas.

O Evento foi muito lindo e teve participação das bandas: Ruah da Igreja Católica, Unção e louvor da Igreja Quadrangular, grupo de dança Shekinar, Cantores Mirins Enzo,hilary e Pedro Lucas e Ana Liz.

Segundo comentários da população, pela primeira vez em nossa Cidade acontece um evento desse com uma ornamentação tão linda. Rodrigues Alves agora é a Cidade do Juruá mais iluminada no Natal…Parabéns ao esforço e dedicação do Prefeito Jailson Amorim.