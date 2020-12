O deputado afirmou que, as notícias são inverídicas e que os parlamentares estão cientes das transformações que são necessárias para melhorar a vida dos acreanos.

Neném disse que se o governo quer reduzir a máquina pública para convocar os concursados do cadastro de reservas da PM, do IDAF agora terá a oportunidade.

“Eu trabalho em benefício do povo, estarei aqui para fazer aquilo que for melhor, pois sempre defendi a convocação do cadastro de reserva da PM, agora podemos ver essa realidade”, disse.

Assista a última sessão do ano pelo site: TV ALEAC