O governador Gladson Cameli recebeu na manhã desta terça-feira, 22, a visita do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Cristovão Messias, acompanhado do futuro presidente da instituição, conselheiro Ronald Polanco, para uma conversa de fortalecimento das relações institucionais entre o Executivo e o órgão controlador.

Cameli aproveitou para agradecer a parceria do TCE no funcionamento da máquina pública, principalmente no momento de pandemia, deixando a gestão mais transparente e ágil.

“Enquanto gestor, tenho a consciência da importância da transparência dos gastos públicos, mesmo em uma época como a que estamos vivenciando. Por isso destaco que sempre estou disposto a ouvir e aprender com o TCE”, disse o governador.

Cristovão Messias ressaltou que a visita foi pontual por ser o encerramento do biênio de sua gestão. “Viemos aqui fazer os agradecimentos ao governo do Estado pela boa parceria que tivemos nesses dois anos e hoje ainda fomos surpreendidos com o terreno do antigo Detran que passa a ser do Tribunal, algo que há muito tempo queríamos que acontecesse”.

O conselheiro Ronald Polanco, que assume o TCE a partir de janeiro, completou: “Sempre houve uma relação excelente entre o Tribunal e o Executivo. O grande sinal foi a doação desse terreno. Também temos parcerias relacionadas à tecnologia da informação, formação de quadros para desenvolvimento de projetos e o acompanhamento das contas públicas, com um governador que tem investido pesado em transparência, querendo nossa contribuição”.