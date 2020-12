Distante aproximadamente 1h30 de barco saindo do município de Jordão, a aldeia Lago Lindo foi agraciada nesta segunda-feira, 21, com a entrega de 150 cesta básicas, o que representa mais de seis toneladas de alimentos.

Estiveram presentes na solenidade, o deputado federal Jesus Sérgio, o secretário de estado de Meio Ambiente, Israel Milane, o presidente da Funtac, Tom Sérgio, o prefeito eleito de Jordão, Naudo Ribeiro, o deputado estadual Cadmiel Bonfim, além de autoridades do município.

As cestas básicas contemplam as seis aldeia localizadas às margens do Rio Tarauacá – Flor da Mata, Mãe Biná, Lago Lindo, Arco-íris, Altamira, Nova União. Além destas, mais três aldeias do Rio Jordão foram contempladas.

Na ocasião, Gladson Cameli foi recepcionado pelo cacique da aldeia, Siâ Hunikuê, que agradeceu a presença do governador e de todas as autoridades presentes, que auxiliaram na ação e têm voltado os olhares para o povo indígena.

Em sua fala, o chefe do Executivo lembrou o momento da campanha em que muitos falavam que ele seria contra os povos indígenas. “Nós somos todos iguais e quando eu falo isso é porque cabe a mim a responsabilidade de proteger vocês, de ajudar para que nós possamos continuar as boas políticas, e juntos olhar para as pessoas, para os povos indígenas, do Jordão, Juruá, Sena Madureira, todos”, disse.

Ele também ressaltou que os povos indígenas não podem ser tratados com indiferença, “Eu estou hoje aqui reforçando o compromisso que eu tenho com os povos indígenas”.

Representando a aldeia Arco-íris, o indígena Claunir Pinheiro Paulino Kaxinawá, falou sobre a felicidade de poder receber a ajuda do Governo do Acre e agradeceu a atitude das autoridades. “Os povos indígenas aqui do rio Tarauacá, estamos necessitando dessa alimentação que o governo está enviou para nós e isso foi muito importante. Por conta da pandemia nós não temos como sair para a cidade e estamos ficando somente aqui na aldeia”, disse.

Autoridades

A presidente da Câmara dos Vereadores de Jordão, vereadora Meire Sérgio, destacou a felicidade do povo com a presença do governador na aldeia central do alto rio Tarauacá e frisou a importância da união de todos. “Nós queremos unificar as nossas forças e que as boas políticas públicas da rede estadual e municipal alcancem não só o povo indígena, mas também o povo branco e todos nós. Nós somos uma só nação no município de Jordão”, disse.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milane, lembrou que por muito tempo a parte indígena esteve abandonada. “Nós conseguimos em pouco mais de um ano reestruturar, reorganizar. Dentro da nova reforma, fiquei muito feliz quando vi a parte indígena de vez dentro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Resgatamos muitas situações, a primeira foi a questão dos agentes agroflorestais”, afirmou.

O secretário explicou que o agente agroflorestal vai até Rio Branco e é capacitado para trabalhar dentro da aldeia, levando melhorias aos povos indígenas e trazendo informações ao governo para a promoção de novos projetos.

Já o deputado estadual Cadmiel Bonfim afirmou que aquilo que estiver ao alcance da Assembleia Legislativa, será feito para que os projetos que venham beneficiar as comunidades indígenas possam ser aprovados. “Sabemos da importância do agir do poder público para ajudar na saúde, na educação, na agricultura, desse povo que tanto precisa, tanto necessita”, disse.

O prefeito eleito, Naudo Ribeiro, destacou a importância do trabalho em conjunto entre prefeitura, estado e poder legislativo. “A partir do dia 1º eu vou assumir o comando do nosso município e dizer que estarei de portas abertas para o Governo do Estado e para as suas secretarias para fazermos um trabalho bem feito junto com os nossos vereadores”, afirmou.

O deputado federal Jesus Sérgio agradeceu a presença do governador e equipe pela ação desenvolvida e se colocou à disposição para ajudar nos projetos desenvolvidos nas comunidades.