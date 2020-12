O governador Gladson Cameli – acompanhado da secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro – ofereceu um café da manhã nesta terça-feira, 22, para a imprensa acreana como forma de confraternização e comemoração por chegar à metade de seu mandato com 64% das promessas de campanha já cumpridas, mesmo após um ano atípico pela chegada de uma pandemia.

Durante o encontro no Palácio Rio Branco, ele agradeceu principalmente pela cobertura e parceria da imprensa durante a pandemia de Covid-19, algo que nunca imaginou que vivenciaria e que mudou drasticamente todo o planeta em tão pouco tempo. Ainda assim, com o apoio do governo federal, o Estado construiu dois hospitais de campanha em 37 dias, contratou profissionais de saúde e elevou o número de leitos de enfermaria e UTI, preparando o Acre para o grande impacto social e econômico que viria.

“À imprensa, aos jornalistas e a todos os colaboradores de nossa equipe, meu muito obrigado. Tenho sempre procurado o diálogo e o respeito às opiniões e a imprensa teve um papel fundamental nessa pandemia, com a prevenção de novos casos, a cobrança onde faltava algo, as críticas construtivas e o fortalecimento da nossa democracia. É isso que ajuda o nosso governo a crescer”, destacou o governador.

Gladson Cameli destacou, ainda, que o Acre não é mais o estado em que se diz que nada se produz. Sua gestão comemora os altos números, principalmente na produção de soja, milho e café, além da disposição de maquinário agrícola para pequenos e médios produtores.

Muito chão pela frente

Para o futuro, o governador revelou a intenção de aplicar R$ 3 bilhões em investimentos para o Acre, mas reforçou a importância de aprovação da reforma administrativa enviada à Assembleia Legislativa e de que é necessário investir numa comunicação pública de qualidade para que as ações do governo, que beneficiam a população, sejam conhecidas de ponta a ponta do estado.

Com um agradecimento aos servidores públicos pelo trabalho empenhado esse ano, revelou ainda o desafio da vacinação contra o coronavírus para 2020, em que os recursos não faltam para a compra de doses, mas, sim, a aprovação de fornecedores. Ele revelou que o governo estuda usar os frigoríficos do complexo de piscicultura Peixes da Amazônia para armazenamento das vacinas.

Num ano difícil, mas considerado de muito aprendizado, Gladson Cameli falou direto para a população: “Deus está olhando para tudo que fazemos. Esse foi um ano que ficou claro que somos todos iguais. Quem tinha essa dúvida, eu acho melhor rever suas concepções. Vejam o mundo e as pessoas de forma diferente. É um novo mundo e uma nova etapa da nossa vida que não vai voltar a ser como era. E ficou provado que podemos vencer todas as dificuldades. Basta ter união e Deus no coração”.

A secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, também agradeceu o trabalho parceiro com a imprensa do estado.

“É um momento de confraternizar e agradecer. A equipe do Sistema Público de Comunicação fez um trabalho incessante este ano, mas o apoio da imprensa que recebemos foi gigantesco e isso merece nossos parabéns e reconhecimento, principalmente devido ao cenário da pandemia. Que possamos manter essa sintonia ainda maior nos desafios que o governo do Acre ainda vai enfrentar”, conta a secretária.