A líder do PCdoB na Câmara, deputada Perpétua Almeida (AC), foi a vencedora do Prêmio José Bonifácio 2020 na categoria “Política”. Organizado pelo instituto de mesmo nome, com o apoio de jornalistas, o Prêmio é conferido a pessoas que se destacaram em 2020 em diferentes áreas e personalidades que marcaram a história do Brasil: Pelé (Personalidade Nacional); Martinho da Vila (Música); General Villas Bôas (Defesa); Formiga (Esporte Feminino); João Campos (Liderança Jovem, eleito prefeito de Recife); Gilmar Mendes (Direito); entre outras personalidades.

“É uma honra fazer parte desta lista. Espero poder contribuir com esse tão jovem e tão respeitado Instituto que tem contribuído muito com o pensamento nacional”, declarou Perpétua Almeida. Por conta da pandemia de Covid-19, os prêmios serão entregues futuramente em uma cerimônia na cidade de São Paulo.

A homenagem é constituída de um busto do Patriarca da Independência, uma medalha e um diploma

