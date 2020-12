Está confirmado! A Polícia Federal já trabalha com um cronograma para a realização do concurso PF 2020. A previsão é publicar o edital em dezembro e realizar as provas em abril de 2021.

O que precisa ter para concorrer no próximo concurso Polícia Federal?

Agente » Nível superior em qualquer + CNH | Salário de R$12.441,26

Escrivão » Nível superior em qualquer + CNH | Salário de R$12.441,26

Papiloscopista » Nível superior em qualquer + CNH | Salário de R$12.441,26

Delegado » Nível superior em Direito, experiência de três anos + CNH | Salário de R$23.130,48

Plano Especial de Cargos da PF » Nível superior em várias áreas | Salário de R$5.559,67

Agente administrativo » Nível médio completo | Salário de R$4.710,76

