Bocalon faz mistério com a imprensa e com a sociedade acerca dos nomes que irão comandar as pastas de sua administração a partir de primeiro de janeiro, mais precisamente daqui 09 dias. O Prefeito eleito pelo progressistas e sua vice Marfisa Galvão (PSD), fazem mistério sobre quem serão os contemplados na relação do primeiro escalão de cada pasta.

Boatos sobre o nome do professor Justino Queiroz na educação, são fortes, mas que não foi confirmado até aqui. Mesmo o ex-diretor do Conselho de diretores transitando pela SEME, muita gente acredita que ele não estar 100% garantido na vaga.

Valtin, que é um dos homens de maior confiança do prefeito eleito pode ser confirmado como o todo poderoso da gestão de Bocalon, possivelmente na Casa Civil.

Outra especulação que pode se concretizar é a indicação da vice Marfisa Galvão, para comandar a pasta de Assistência Social, que será fundida com o esporte e cultura, segundo contam algumas informações de dentro do grupo mais ligado ao prefeito.

Uma fonte assegura que Bocalo estaria tratando com seus correligionários José Bestene e Mailza Gomes, algumas indefinições sobre indicações dos mesmos. Nossa fonte afirmou que esses dois são os Progressistas mais influentes dentro do partido, na gestão de Tião Bocalon.

Enquanto Bocalon faz mistério com seu quadro de secretários, seu colega eleito em Cruzeiro do Sul Zequinha Lima já deu publicidade a lista dos contemplados lá.

Do dia 1º não passa, mas certamente saberemos dentro de poucos dias a relação dos comandantes de cada pasta.