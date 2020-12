A Prefeitura de Rio Branco irá conceder a diversas personalidades civis e militares que contribuíram para a Defesa Civil no município de Rio Branco a “Medalha Barão do Rio Branco” em cerimônia a ser realizada nesta terça-feira (22), às 08 horas da manhã, no Auditório da Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Por meio da honraria, a prefeita Socorro Neri irá reconhecer os relevantes serviços prestados, pelos agraciados, ao município de Rio Branco no desempenho das atividades de proteção e defesa civil à população Rio Branco, além de enaltecer o espírito de gratidão da Prefeitura de Rio Branco aos agraciados.

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, Coronel Bombeiro George Santos, também fará a entrega junto com a prefeita Socorro Neri aos civis e militares que receberão a medalha, cuja homenagem se deve às ações que realizaram para a segurança global da população rio branquense em circunstância de desastres, eventos adversos extremos e com ênfase ao ano de 2020, em decorrência da pandemia da covid-19.

A medalha mérito “Medalha Barão do Rio Branco”, instituída pelo Decreto 831, de 02 de julho de 2014, alterado pelo Decreto 1.025, de 07 de novembro de 2018, foi criada com o objetivo de distinguir e galardoar, anualmente aqueles que se destacaram e contribuições imprescindíveis para a defesa civil do Município.

O nome da medalha é em homenagem a pessoa de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, personalidade importante no quadro político e diplomático brasileiro, sendo responsável pelo processo de negociação internacional que resultou na anexação do território do Estado do Acre ao Brasil, tendo a sua capital recebido o nome em sua homenagem.

Militares agraciados:

Gilvan de Oliveira Vasconcelos – CEL PM RR (Ex-Coordenador Municipal de Defesa Civil de Rio Branco).

Carlos Batista da Costa – CEL BM (Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre)

Marcilene Alexandrina Chaves – Ten Cel PM

Edson Lopes Padilha – 1º TEN BM (Diretor de Gestão de Riscos e Desastres da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco).

Orildo Alves Cordeiro – 1º TEN BM (Comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sediado em Rio Branco).

Francisco Carlos Santos de Freitas Filho 2º TEN BM (Comandante do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sediado em Rio Branco).

Josadac Cavalcante Ibernon – 2º TEN BM (Comandante do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sediado em Rio Branco).

Alexandre dos Santos Veras – 2º TEN BM (Subcomandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sediado em Rio Branco).

Larissa Carolina Alves Melo – CB BM (Técnica em Defesa Civil da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco).

Civis agraciados:

Profº Drº Irving Foster Brown (Docente e Pesquisador da Universidade Federal do Acre)

Francisco das Chagas Andrade de Souza (Diretor de Distribuição do Arasuper)

Klessom Campos de Oliveira (Gerente do Centro de Distribuição do Arasuper).

Rozária Maia de Lima (Chefe de Gabinete da Prefeita).

Ana Paula Lopes Monteiro (Diretora de Gestão da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco).

Francisco Pereira da Silva (Articulação Comunitária da Casa Civil de Rio Branco)

Rosângela Nascimento Oliveira Rodrigues (Chefe de Equipe da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade).

José Costa do Nascimento (Servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente).