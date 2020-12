“Para as vacinas em que estamos avançando muito rapidamente, o número de casos necessários para o estágio intermediário dos testes clínicos de fase 3 já foi obtido”, disse Zheng. Os dados das aplicações, feitas em grupos de alto risco, foram encaminhados ao órgão regulador local para análise.

A China planeja vacinar até 50 milhões de pessoas até fevereiro de 2021 com os imunizantes feitos pela Sinopharm e pela Sinovac, produzida em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo (SP). Uma vacina do laboratório CanSino Biologics Inc também já foi aprovada para uso emergencial, mas estará restrita aos militares.