O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), continua com as entregas de presentes da Campanha Faça uma Criança Sorrir no Natal.

A primeira entrega, nesta segunda-feira, 21, foi na Associação Cristã Alfa (Acalfa), que atende crianças em situação de vulnerabilidade social do bairro Jorge Lavocat. A entidade recebe em média 60 crianças, de 7 a 14 anos.

“A ação foi feita com muito carinho. Desejo a essas crianças um Natal muito feliz junto das suas famílias, esses presentes representam cada servidor que abraçou a nossa campanha”, destacou a secretária da pasta, Ana Paula Lima.

No abrigo venezuelano de indígenas warao, foram entregues 33 presentes. “É preciso ações como essas, estamos muito agradecidos pela assistência do Estado. As crianças estão muito felizes e alegres”, agradeceu um dos líderes dos waraos, Jesus Zapata.

Os venezuelanos estão no abrigo desde março deste ano recebendo auxílio do Estado com medidas socioassistenciais, saúde, segurança e alimentação.