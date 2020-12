No Sexta-feira, 18, César Andrade vistoriou as obras da Quadra Coberta no 2º distrito, e a construção da calçada para a comunidade. No Sábado (19), o Prefeito e seu vice estiveram vistoriando as obras do Estádio Municipal Wagner Borges, que está em fase de conclusão.

O local que já sediou grandes jogos envolvendo os favoritos do município em breve será entregue e possivelmente será inaugurado pela nova gestão já no início de 2021.

Os recursos para modernização do estádio foram destinados pela Deputada Federal Jéssica Sales (MDB) através do Ministério do Esporte no valor de R$1.462.500 (um milhão quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais). O estádio foi inaugurado em 2014.

Em seu perfil no Facebook, o Prefeito eleito garantiu que investirá no Esporte.

Por Macson Alves – Rádio ocidental FM