Mesclado de pessoas experientes e alguns novatos, o prefeito eleito Zequinha Lima manteve o secretário de Cultura Aldemir Maciel e de Educação Amarísio Saraiva, além do secretário de Obras Josinaldo Ferreira, que atualmente ocupava a subsecretaria da pasta, passando agora a ser o titular, estes já faziam parte da gestão cessante.

Zequinha deu conhecimento através de um perfil de uma de suas redes sociais. “Olá amigos e amigas cruzeirenses, tenho a honra de apresentar a equipe de Secretários que farão parte de nossa administração a partir de 1º de Janeiro de 2021”, escreveu.

Assessor de Comunicação e Cerimonial

José Francisco Melo da Rocha

48 anos, casado, natural de Cruzeiro do Sul-Acre.

Formação Acadêmica

Formado em Licenciatura Plena em Letras/Inglês pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e Bacharel em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, pela Ufac, TCC em Comunicação Digital.

Experiência Profissional

Exerceu o cargo de Relações Públicas na Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul – AC, de 2005 à 2009. Atuou como Jornalista Correspondente da TV Gazeta-AC de 2010 à 2012. Exerceu a função de Diretor administrativo, programação e Jornalismo- na Rádio e TV Integração LTDA de 2011 à 2016. Trabalhou na Assessoria de Imprensa da Secretaria de Indústria e Comércio – Governo do Estado do Acre e atualmente exerce a função de Apresentador, Diretor de programação e Jornalismo da Rádio e Televisão Integração LTDA.

Meio Ambiente: Ygor Neves

Ygoor Yvaney Bessa Neves, natural de Cruzeiro do Sul, casado.

Formação acadêmica

Graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Acre -Ufac, possui pós-graduação strictu sensu, sendo mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal de Lavras – Ufla.

Experiência profissional

Trabalhou como engenheiro florestal na Secretaria de Floresta e Instituto de Meio Ambiente do Acre. Foi chefe do Imac na Regional do Juruá por 4 anos. Coordenou a limpeza pública na cidade de Cruzeiro do Sul pelo período de 1 ano e 8 meses e foi Secretário de Planejamento de outubro à dezembro de 2020 em Cruzeiro do Sul.

Procuradoria Geral: Waner Raphael de Queiroz Sanson

Waner Raphael de Queiroz Sanson, tem 30 anos, é natural de Cruzeiro do Sul, casado.

Formação acadêmica

Formado em Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, com especialização em pós-graduação em Direito Civil e empresarial pela Instituição Damásio Educacional.

Experiência profissional

Atualmente é advogado no escritório Sanson Olimpio Marçal Sociedade de Advogados. Tem experiência na área de direito civil e empresarial.

Já atuou como escriturário do Banco do Brasil e foi membro de comissão de direito tributário pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil.

No direito suas áreas de atuação são no Direito civil, Direito empresarial, Direito público, Direito constitucional e Direito eleitoral.

Desenvolvimento Social:

Delcima da Silva Leite, tem 39 anos, casada, e natural de Cruzeiro do Sul.

Formação acadêmica

Formada em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Acre (Ufac), em 2011. Possui Curso oferecido pelo Programa Expedição Vagalume e atuou como voluntária na Associação de Moradores da Vila Santa Rosa.

Experiência Profissional

Delcima foi professora de Ensino Infantil na Creche da Vila Santa Rosa, de 1999 à 2003. De 2004 à 2010 atuou como professora na Escola Municipal Antônio Ferreira Gomes, e no mesmo período na Escola Estadual Marcilio Nunes Ribeiro II. De 2011 à 2014 lecionou na Escola Estadual Dion Thaumaturgo. De 2015 à 2020 trabalhou no Setor de terras da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. Atualmente exerce o cargo de Secretaria de Chefe de Gabinete da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Educação:

Amarisio Saraiva de Oliveira, tem 46 anos, é natural de Cruzeiro do Sul, casado.

Formação Acadêmica

Formado em Matemática pela Universidade Federal do Acre (Ufac), com Especialização em Metodologia da Matemática e Especialização em Gestão Pública.

Experiência Profissional

Atuou como professor do Ensino Fundamental na Escola Visconde do Rio Branco em 1998, foi professor do Ensino Fundamental na Escola de Ensino Médio Professor Flodoardo Cabral em 1999. Exerceu o cargo de gestor da Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Damião de 2000 à 2009. Atuou como Coordenador Geral do Núcleo da Secretaria Estadual de Educação de 2010 à 2011. Foi coordenador administrativo do Núcleo da Secretaria Estadual de Educação de Cruzeiro do Sul de 2012 à 2015. Atuou em 2016 como gestor da Escola de Ensino Fundamental Padre Damião e de 2017 à 2020 exerceu a função de Secretário Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul.

Saúde – Dr. Agnaldo Lima.

Agnaldo Lima é natural de Cruzeiro do Sul/AC, médico clínico, especialista em medicina da família e psiquiatria, com CRM/GO 25608.

Resumo de qualificações

Carreira desenvolvida na área de medicina, vivência na prescrição de tratamentos clínicos, ambulatoriais e hospitalares e participação ativa na avaliação da qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Formação acadêmica

Agnaldo é graduado em medicina pela Universidade Maria Auxiliadora e revalidado pela Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT. É pós-graduado em psiquiatria pela faculdade Cenbrap, em Goiânia/GO. Possui especialização em medicina da família, pela niversidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Experiência profissional

Atual, médico no Programa Mais Médicos. Atuando ainda na Atenção Básica de Saúde, no Hospital das Clinicas de Jataí/em Goiás. Atuou como médico plantonista emergencista na Clínica Médica Florence – Jataí/GO, e com atendimento em psiquiatria na casa de saúde São José – Goiatuba/GO.

Chefe de Gabinete: Ney Willians

Ney Williams Salgado Mazzaro nasceu no dia 14 de junho de 1969, natural de Cruzeiro do Sul.

Formação acadêmica

Graduado em Letras Português pela Universidade Federal do Acre, possui especialização em Língua Portuguesa pela Ufac e mestre em Letras pela mesma universidade.

Experiência profissional

Atualmente é diretor da Escola Municipal de Informática Professor Nosser Almeida Tobu, com gestão iniciada no ano de 2013, vinculado a Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul – Acre. Atuou como professor nível superior pela Universidade Federal do Acre, no período de 2001 à 2018, em vários programas de formação de professores. Professor de nível superior no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia no Vale do Juruá – Ieval, no período de 2010 à 2011. Professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação desde 1992. Tem vasta experiência na área de letras e educação, com ênfase em letras português, tanto no nível fundamental como no nível superior. Atuou como assessor de gabinete do prefeito no período de 2001 à 2004. Coordenou e assessorou a realização de vários eventos da prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul no período de 2013 a 2016. Foi membro titular da comissão do centenário de Cruzeiro do Sul no ano de 2004, e atualmente é membro titular da comissão de transição da gestão municipal no ano vigente.

Finanças – Anizio Correia

Francisco Anizio Correia de Oliveira é casado e natural de Cruzeiro do Sul-Ac.

Formação acadêmica

Possui ensino médio completo em contabilidade, especialização em cursos profissionalizantes, entre os quais destacam-se auxiliar em administração de empresa pelo Instituto Universal Brasileiro ( ead), estudo Guia Contábil da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo CRC/ AC e TCE , capacitação de pregoeiros – pela Abed, técnico em legislação trabalhista pelo Senac e fiscal e impostos pelo CRC/AC e Senac.

Experiência profissional

Possui larga experiência na área contábil e já atuou como gerente financeiro e gerente executivo em diversas empresas. Foi eleito vereador por dois mandatos na cidade de Cruzeiro do Sul, no período de: 01 de janeiro de 2002 à 31 de dezembro de 2004 e de 01 de janeiro de 2013 à 31 de dezembro de 2016.

-atualmente exerce o cargo de administrador de empresa na cidade de Cruzeiro do Sul/AC.

Transporte e Trânsito: Francisco Fábio Correia Filho

Francisco Fábio Correia Filho é casado e natural de Cruzeiro do Sul.

Formação Acadêmica

É graduado em Assistência Social, com especialização em Tributação.

Experiência Profissional

Fábio Filho é servidor efetivo da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, com o cargo de fiscal de tributos, já tendo atuado em funções diversas como coordenador de limpeza pública, especialista em tributação, Diretor geral da tributação, Diretor de fiscalização e Diretor de transporte público.

Agricultura, Pesca e Abastecimento:

Elenildo de Souza Nascimento

Elenildo de Souza Nascimento tem 40 anos, é casado, e natural de Cruzeiro do Sul.

Formação Acadêmica

Elenildo possui Ensino Médio Completo, com formação na Escola Dom Henrique Ruth, curso de Gestão Financeira pelo Sebrae, e Empretec pelo Sebrae Controle Financeiros. Tem capacitação em Controle Financeiro, em Licitações, Administrativos e Gestão de Pessoas, pelo Sebrae.

Experiência Profissional

Elenildo é Presidente da Colônia de Pescadores Z-1 de Cruzeiro do Sul -Acre desde 2005 até os dias atuais. Atua como Presidente da Federação de Pescadores do Estado do Acre desde 2018 até os dias atuais.

Gestão e Administração: João Pereira da Costa

João Pereira da Costa, tem 58 anos, é natural de Cruzeiro do Sul.

Formação Acadêmica

João Pereira é formado em História pela Universidade Federal do Acre em 2004, e Ensino Médio no Colégio Comercial Flodoardo Cabral, em 1984.

Experiência Profissional

Atuou como cabo do Exército Brasileiro, de 1981 à 1987. Foi servidor do Banco do Brasil com posto efetivo e como gerente, de 1987 à 1995. Foi vereador e 1º secretário na Câmara Municipal de Vereadores, na legislatura de 1993 à 1996. Atuou como Chefe da 1ª Ciretran (Detran/AC) de 1997 à 1998. Na Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul foi Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal no período de 2001 à 2004. João foi ainda Presidente Estadual do PP/ACRE de 2007 à 2011 e Coordenador de Planejamento, Diretor Executivo e Diretor Presidente das Empresas Públicas no Governo do Estado do Acre, de 2005 a 2019.

Planejamento: Paulo Roberto

Paulo Roberto Correia da Silva, natural de Cruzeiro do Sul, tem 42 anos de idade.

Resumo de qualificações

Com carreira desenvolvida inicialmente na área da gestão privada de empresas e posteriormente direcionada para a gestão pública, Paulo possui amplo conhecimento na área financeira e orçamentária.

Formação acadêmica

Graduado em administração de empresas públicas e privadas pela Ufam – Universidade Federal do Amazonas, possui pós-graduação lato sensu MBA em Administração de Empresas e Negócios pela Isae-Fundação Getúlio Vargas e especialização em auditorias fiscal e tributária pelo Ciesa- Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, além de inúmeros cursos e capacitações profissionais nas áreas financeiras, contábeis, administração, orçamento, dentre outros, realizados na Associação Brasileira das entidades dos mercados financeiro e de capitais, na Escola Nacional de Administração Pública e Universidade Corporativa Caixa.

Experiência profissional

Atuou como controller, com gerenciamento das áreas contábil, fiscal e financeira da empresa CCL Comercial Cruzeiro LTDA.

Foi gerente geral da empresa Lima Transportes LTDA (Subsidiária Shell S.A), atuando no gerenciamento da logística de atendimento aos clientes Shell Brasil S/A nos estados do AM e RR.

Foi gerente empresarial da Caixa Econômica Federal, atuando no gerenciamento das carteiras de clientes pessoa jurídica em agências da SR Amazonas.

E desde 2015 ocupava o cargo de Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a Sudam, sendo o gestor do órgão federal responsável pelo planejamento e desenvolvimento da Amazônia brasileira, utilizando-se de ferramentas relevantes tais como; PRDA (plano regional de desenvolvimento da Amazônia), convênios (transferências voluntárias), incentivos fiscais, FNO (fundo constitucional do norte) aprovação de diretrizes e prioridades além do FDA (fundo de desenvolvimento da Amazônia) com vários projetos de infraestrutura financiados.

Obras e Infraestrutura: Josinaldo Batista Ferreira

Formação acadêmica

Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Acre e tecnólogo em Segurança do Trabalho pela Unopar. Possui pós-graduação em nível de especialização em MBA em Governança Pública e Gestão Administrativa pela Faculdade Educacional da lapa – Fael

Experiência profissional

Josinaldo Batista Ferreira é servidor público lotado como Engenheiro Civil no Departamento de Estrada de Rodagens do Acre, Infraestrutura Aeroportuária e Hidroviária do Acre – Deracre Regional do Vale do Juruá, desde 2002.

Atuou como gerente regional do Departamento de Estrada de Rodagens do Acre, Infraestrutura Aeroportuária e Hidroviária do Acre – Deracre Regional do Vale do Juruá, de 2007 à 2018.

E na Prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul atuou como Engenheiro Civil através de termo de cooperação técnica celebrado com o Governo do Estado do Acre, de 01 de agosto de 2019 a 31 de dezembro 2020.

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer : Aldemir Maciel Filho

Aldemir Maciel Filho, natural de Cruzeiro Do Sul e casado.

Formação Acadêmica

Graduado em Música pela Universidade de Brasília (UNB), em 2017, em Artes Visuais pela Universidade de Brasília (UNB), em 2011, e em Letras/Vernácula pela Universidade Federal do Acre (Ufac), em 1994. Possui Pós-Graduação em Gestão Cultural – Instituto de Artes, e Especialização em Gestão Pública pela Universidade de Brasília e Pós-Graduação em Língua Portuguesa pela Faculdade Plínio Augusto do Amaral. Aldemir possui outras qualificações em atividades complementares, com especializações na área da cultura e esporte.

Experiência Profissional

Aldemir foi Professor Efetivo de Língua Portuguesa da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Acre, de 1992 à 2005. Atuou como Professor Efetivo de Artes da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Acre, de 2006 à 2015. Possui experiência em Gestão Cultural. Foi Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Cruzeiro do Su de 2018 a 2020, e também de julho à dezembro de 2016. Aldemir foi Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Cruzeiro do Sul, de 2009 – 2015, e coordenador do Plano Municipal de Cultura de Cruzeiro do Sul – MINC/UFBA em 2016. Aldemir foi Coordenador do Projeto Ritmos da Amazônia da Escola Professor Flodoardo Cabral, de 2002 à 2018. Foi coordenador da Banda Swing da Mata, de 2002 à 2020. Aldemir realizou a Coordenação Artística em Cruzeiro do Sul da Dança da Galera do Domingão do Faustão: 2013. É Cantor e Compositor com 30 anos de carreira. Foi em 2018 Presidente da 1ª Instância de Governança do Turismo Regional. Além de ter recebido prêmios importantes como Comenda do Mérito Cultural “Lins Sampaio” , em 2017 e Prêmio Professores do Brasil 7ª Edição, na Categoria Ensino Médio /MEC / CAPES / CONSED / UNESCO, em 2013.

Controlador Interno do Município: Matheus Lima de Souza

Matheus Lima de Souza, 26 anos de idade, natural de Cruzeiro do Sul.

Formação Acadêmica

Formado em Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com intercâmbio no Curso de Direito da Universidade de Coimbra em Portugal. Tem Pós-graduação em Ciências Criminais, pós-graduando em direito constitucional e administrativo.

Experiência Profissional

Presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB-AC, atuou como advogado por mais de três anos. Atualmente atua como controlador interno do município de Cruzeiro do Sul- AC.