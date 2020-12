Dois homens de 20 e 35 anos foram presos suspeitos de participação na morte do motociclista Joas Pintangui, de 35 anos, na última quinta-feira (17). O corpo da vítima foi achado por moradores no quilômetro 28 da BR-364, em Manoel Urbano, no interior do Acre.

Inicialmente, a Polícia Militar do Acre (PM-AC) foi acionada para atender uma ocorrência de acidente trânsito envolvendo um motoqueiro. Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo da vítima caído ao lado da motocicleta.

Após analisar o local do acidente, os policiais perceberam que a vítima estava com uma perfuração de faca na altura do peito esquerdo.

A dupla foi presa em flagrante logo após o crime. Segundo o delegado responsável pelo caso, Rômulo Carvalho, a Justiça converteu as prisões em preventiva. Além dos dois presos, a polícia acredita na participação de uma terceira pessoa que seria o mandante do crime.

Sobre o que motivou o crime, o delegado afirmou que ainda está sendo apurado e que existem duas linhas de investigação. No entanto, para não atrapalhar o processo, ele preferiu não dar detalhes por enquanto.

O corpo de Pintangui foi levado pela polícia para o necrotério do hospital de Manoel Urbano para passar pelos devidos exames cadavéricos. A motocicleta da vítima foi encaminhada para a delegacia da cidade.

Do G1 Acre