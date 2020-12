A informação repassada à Polícia Militar do Acre (PM-AC) é de que Lima estava no local com a mulher e começaram uma discussão. Em seguida, o rapaz teria agredido a companheira fisicamente.

Revoltado com a situação, um outro cliente que estava no bar se aproximou do casal e acabou dando cinco facadas em Lima. Após os golpes, o homem, que ainda não foi identificado, fugiu do local.