– Por conta de não ter recebido um colchão especial pra ele ficar, o chamado ‘casca de ovo’, que uma pessoa deficiente tetraplégico precisa ao ficar acamado, ele teve as escaras, que são úlceras por pressão. A equipe do Emad (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar) estava tratando ele em casa, com curativo, placas para as úlceras por pressão, mas testaram positivo para Covid-19 e não puderam mais vir, mas estavam mandando os suplementos e material pra mim fazer os curativos – conta Raimunda Lima, esposa de Alexsandro Bezerra.

Alexsandro Bezerra começou a praticar bocha paralímpica há cerca de oito anos por meio do Centro de Apoio as Pessoas com Deficiência Física do Acre (Capedac), na capital. Além do título regional, o acreano também já havia vencido a competição estadual e participado do Campeonato Brasileiro de Bocha.

– Ele era muito determinado. Não faltava um campeonato. Fazia trabalho social com pessoas com deficiência pra tirar as pessoas de casa e praticar esporte – afirma Raimunda Lima.

De acordo com Raimunda Lima, o velório está sendo realizado na tarde deste sábado, na funerária Bom Jesus, na capital. Ela não soube informar em qual cemitério o corpo será enterrado.

Por Globo Esporte Acre