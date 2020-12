Para Henrique Castro, parceiro de Claudia na FGV, o Brasil não estava em uma situação boa antes de março e a “pandemia só fez piorar” essa trajetória, o que refletiu diretamente no real.

“O governo estava ensaiando fazer a reforma fiscal, mas não tinha feito proposta alguma anteriormente. Ele estava politicamente desorganizado. Na prática, nem chegou a avançar com as reformas propostas”, criticou o professor de finanças.

Após a vitória do democrata Joe Biden nas eleições norte-americanas em novembro e notícias positivas para a vacina da Covid-19, o dólar passou a cair, se firmando no patamar de R$ 5,33.

“As eleições dos EUA geraram mais barulho do que efeitos práticos no Brasil. O dólar tem se desvalorizado um pouco por causa da transição do governo. Esperamos que essa fase seja tranquila e não respingue no resto do mundo”, avaliou Castro.