Na 3ª edição do Prêmio Jorge Said de Comunicação, realizada na noite desta sexta-feira (18) no auditório do Centro Universitário Uninorte, a prefeita Socorro Neri homenageou in memoriam os jornalistas Val Sales, Naylor George, Giovanni Accioly, Ivan Claudio e Tião Vitor.

Promovido pela Prefeitura de Rio Branco, o Prêmio Jorge Said de Comunicação foi uma iniciativa criada na gestão da prefeita Socorro Neri para premiar as melhores reportagens produzidas e veiculadas com abordagens de temas relacionados às políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Município em diversas áreas.

Em 2020, porém, a edição foi especial, sem premiações e dedicada a lembrar a trajetória e reconhecer as contribuições dos jornalistas Val Sales, Naylor George, Giovanni Accioly, Ivan Claudio e Tião Vitor à comunicação no Acre.

Val Sales, repórter do Página 20, foi representada pela irmã Leuda Carvalho; Naylor George, repórter de cultura do Rio Branco, foi representado pelo filho George Naylor; Giovanni Accioly, radialista da Aldeia, foi representado pela irmã Janaina Accioly; Ivan Cláudio, repórter e apresentador de TV, foi representado pelo sobrinho Diogo Soares; e Tião Vitor, repórter da equipe da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco, foi representado pela filha Ana Paula Carrilho.

Além de terem suas histórias lembradas em um vídeo editado com fotos dos profissionais em atividade, os jornalistas foram homenageados por meio da falas de seus familiares e a entrega de um troféu pela prefeita Socorro Neri.

“Não tem como não se emocionar em uma noite tão marcante como essa, em que resgatamos figuras tão importantes para o jornalismo acreano. Quantos trabalhos lindos essas pessoas ofereceram e como as presenças deixaram muita saudade. O momento é de honrar e agradecer todas elas, mesmo que não estejam aqui fisicamente”, disse a prefeita Socorro Neri.

A diretora de comunicação da Prefeitura de Rio Branco, Socorro Camelo, também lembrou muito emocionada dos colegas de redação e de caminhada.

“Tive a sorte de ter grandes mestres do jornalismo que me ensinaram que nessa profissão a busca da verdade dos fatos exige equilíbrio, atenção, cuidado, para retratar a realidade que é sempre múltipla, tem muitos lados. Emocionada ao lembrar de todos eles aqui”, concluiu. O motorista Batista foi chamado pela diretora para receber por todos os colegas o certificado de agradecimento que a prefeita Socorro Neri fez a sua equipe de comunicação. “Esse é nosso Batista. Que de tanto ouvir nossas histórias no carro já é quase um jornalista também, uma presença tão importante no nosso dia. Através dele agradeço a equipe que nesses dois anos sofreu, chorou e se esforçou muito para que o trabalho fosse de excelência. Muito obrigada a todos” disse emocionada a jornalista Socorro Camelo.