O Acre agora conta com três unidades: em Rio Branco, Xapuri e a mais recente, de Cruzeiro do Sul, que foi inaugurada nesta sexta, 18, pelo governador Gladson Cameli.

A obra será de extrema importância para toda a região do Juruá. Além de diversos serviços que serão prestados aos moradores, nos âmbitos estaduais e federais, a instalação do Procon é a grande novidade.

“Eu era deputado federal e o povo de Cruzeiro do Sul já tinha esse anseio pelo Procon. Mais um compromisso que estamos cumprindo porque a fiscalização aos direitos dos consumidores está na nossa Constituição. Isso é um direito de cada cidadão cobrar a qualidade e a eficiência do que está comprando”, ressaltou Gladson.

Para o governador, a OCA irá facilitar a vida das pessoas e desburocratizar os serviços.

“Estou aqui cumprindo mais uma das minhas promessas que é colocar o serviço público mais perto da população para que possamos diminuir a burocracia. Temos a certeza de estar entregando um centro de atendimento de qualidade com serviços nas instâncias estaduais e municipais. O nosso propósito é facilitar a vida das pessoas”, afirmou Cameli.

Direito ao consumidor

Alana Albuquerque, diretora presidente do Procon no Acre, comemorou a instalação da entidade no Vale do Juruá que funcionará na nova OCA.

“Essa é uma reivindicação muito antiga dos moradores e através do poder público estadual, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, poderemos oferecer esse serviço a toda região. Estaremos oferecendo nossos serviços na segunda, dia 21, através de agendamento por causa da pandemia”, ressaltou a gestora.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, comemorou a instalação da OCA no município

“Quero parabenizar o governador Gladson Cameli pela iniciativa de entregar uma obra tão importante como a OCA para o nosso município. Além do Procon, que era um desejo da nossa população e outros governos não tiveram interesse na sua instalação aqui. Agora teremos um órgão atuando em defesa dos consumidores”, argumentou Clodoaldo.

Gestão da OCA

Francisca Brito, diretora da OCA, explicou que serão disponibilizados à população serviços de oito diferentes órgãos públicos e dois correspondentes bancários.

“Isso vai facilitar a vida do cidadão para tirar documentos e fazer pagamentos de taxas. É uma inauguração muito importante para a região que vai otimizar o tempo das pessoas e trazer mais qualidade na prestação de serviços”, disse.

A diretora ressaltou que o atendimento na OCA será de excelência e a sua instalação gerou centenas de novos postos de trabalho.

“Teremos capacitações periódicas dos atendentes com monitoramento constante para mantermos a qualidade no atendimento. Estamos gerando 40 novos empregos aqui na OCA. Mas com o aumento dos atendimentos, quando a unidade estiver em pleno funcionamento, esse número poderá aumentar conforme a nossa necessidade”, finalizou Francisca.