Com o Gás custando R$100 em Cruzeiro do Sul, dona de casa substitui gás de cozinha por lenha

O alto preço do gás de cozinha em Cruzeiro do Sul está fazendo com que algumas famílias adotem novas alternativas na hora de cozinhar os alimentos, com o intuito de economizar.