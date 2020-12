O ‘Húmus’ é o segundo álbum da banda, mas além disso é uma ideia e um sonho de apresentar novas estéticas para a música regional amazonense

Orgânico Inteiro é o terceiro ato de um projeto que começou na gravação do segundo disco da República Popular, Húmus, seguido de um álbum visual e, agora, a versão ao vivo. Com data de lançamento prevista para o dia 18 de dezembro em todas as plataformas de streaming. O álbum terá 14 faixas e as performances completas em vídeo estarão disponíveis no YouTube.

“Esse é o grand finale perfeito pra uma ideia que vem sendo construída desde que começamos a gravar o ‘Húmus’ em 2017. Conseguimos reunir uma equipe de jovens artistas e produtores amazonenses com muita coisa a dizer, muito a mostrar e todos contribuíram com seu talento pra construir um espetáculo que vai além da música. Não é só um show da banda, é de todo mundo”, disse Viktor Judah, membro e produtor musical da banda.

“Também não tínhamos como fazer um álbum sobre a Amazônia sem falar dos povos indígenas e a luta pela preservação de sua cultura. Entrevistamos lideranças do Parque das Tribos, no Tarumã, comunidade com 35 etnias indígenas e usamos nosso show como espaço de visibilidade à causa”, comentou Viktor se referindo às diversas intervenções que envolvem a performance musical da banda.

Lado A Lado B

“Nossa ideia é propor novas estéticas para modernizar a música do Estado, tanto de sonoridades e arranjo (disco), quanto visuais e cinematográficas (álbum visual)”, explicou Viktor. Vale lembrar que ‘Humus’ é um álbum conceitual divido em duas partes: uma representando a música mais regional e florestal, e a outra, uma música mais urbana e alternativa.

O Orgânico Inteiro propõe uma estética para performances ao vivo misturando a música experimental e eletrônica com ritmos e danças regionais. “Hoje, quando mais do que nunca se tem falado sobre a invisibilização do Norte em relação ao resto do País, esse álbum é um exaustor de referências e ideias vindas do imaginário não só da banda, mas de muitos outros artistas amazonenses que foram convidados pra contribuir com o espetáculo. Orgânico Inteiro é uma ode à vida moderna no coração da maior floresta tropical”, explica o produtor.

Desenvolvimento e Readaptações

O projeto tem apoio da Prefeitura de Manaus, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT. A apresentação estava programada para acontecer no início desse ano, contava com muito mais intervenções no palco e presença do público, mas precisou ser suspensa devido à pandemia.

“Foi um processo dolorido, não vou mentir, organizar ideias e conceitos para a primeira versão do show, que teria plateia, e sem seguida precisar fazer tudo praticamente do zero. Mas as pessoas com quem trabalhamos são seres humanos incríveis que tornaram esse processo muito mais fácil e que vão ter pra sempre minha admiração, respeito e carinho. Deu pra sentir que esse show não foi um sonho só meu ou da banda, mas de todos. Jamais vou esquecer”, afirmou.

A produção foi responsabilidade de Andressa Barroso, gestora de projetos, produtora cultural e educadora ambiental, Allícia Castro, arte-educadora, produtora cultural e audiovisual. Co-produção por Fernanda Delfino, pedagoga e produtora audiovisual. Produção musical, mixagem e masterização por Viktor Judah. Captação de imagens pela empresa Fita Crepe, com direção de fotografia por Valentina Ricardo, vencedora do Kikito de melhor fotografia no 48° Festival de Cinema de Gramado, em 2020.

“O Orgânico Inteiro foi sem dúvida um dos mais lindos e desafiadores projetos da minha vida. Sair da zona de conforto, criar, recriar, se descobrir e inovar em um momento totalmente fora do que já vivemos ou esperávamos só seria possível com essa equipe linda. Orgânico Inteiro tem um pouco de mim em cada pedacinho dele, assim como eu vou levar muito dele em mim pra sempre. Existe uma de mim antes e outra depois desse projeto, é uma honra fazer parte disso com cada um que sonhou e realizou com a gente!”, disse a produtora Andressa Barroso.